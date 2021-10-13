بنسبة 62%.. محمد صلاح يتصدر استفتاء BT Sport متفوقا على رونالدو

تصدر النجم محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول، استفتاء قناة بريطانية، متفوقًا على نظيره كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد لشهر سبتمبر الماضى.

وحسب استفتاء “BT Sport”، حصل محمد صلاح على نسبة 62.4% من تصويت الجماهير عبر الحساب الرسمى للقناة على "تويتر"، حيث قام نحو 8410 أفراد بالتصويت.

وبات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب، أسطورة كرة القدم المصرية، وتميمة السعادة والأمل للجماهير المصرية؛ خاصةً في ظل أدائه المميز سواء مع ليفربول أو المنتخب.

وطالبت جموع الشعب المصري بأحقية محمد صلاح في التتويج بـ جائزة الكرة الذهبية، حيث تم اطلاق هاشتاج لدعم محمد صلاح.

وكان أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق، قاد حملة لدعم صلاح وغرد عبر موقع تويتر: “يجب أن نتحد جميعا وندعم صلاح للفوز بالكرة الذهبية.. الإعلام الفرنسي يدعم بنزيمه ودراويش ميسي يدعموه والإعلام الباڤاري يدعم ليڤاندوڤيسكي”.

وأشار ميدو "هذه أقرب فرصة من الممكن أن يفوز بالجائزة لاعب عربي وافريقي.. يجب أن نطلق حملة قوية لدعم صلاح وأن نظهر للعالم قوة الإعلام العربي".

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة الـ30 لاعباً المرشحين للحصول علي جائزة الكرة الذهبية، بجوار كلاً من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والفرنسي كريم بنزيما، والبولندي ليفاندوفيسكي

ويعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بـ الكرة الذهبية، حيث استطاع تحقيق 6 جوائز وتفوق على كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني والذي حصد 5 مرات الكرة الذهبية.