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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالأحضان.. كيف انتهت الأزمة بين يسرا ومدير مهرجان الجونة

يسرا وانتشال التميمي
يسرا وانتشال التميمي

على عكس السنوات السابقة، سبقت استعدادات مهرجان الجونة في دورته الحالية عدة أزمات بدأت بخلافات بين الفنانة يسرا وإدارة المهرجان وانتهت اليوم بحريق مسرح بلازا الذي يضم حفل الافتتاح.

انتشال التميمي يُغضب يسرا 

في حوار مع موقع صدى البلد، أعلن انتشال التميمي عن الفنانين الذين سيكرمهم مهرجان الجونة السينمائي.

لكنه قال إن الفنانة يسرا لن تكون ضمن المكرمين في المهرجان، ولن يكون المهرجان قادرًا على الاحتفاء بها وذلك بسبب تواجدها ضمن إدارة المهرجان كعضو في اللجنة الاستشارية.

يسرا ترد بقوة 

من جانبها علقت يسرا من خلال منشور عبر صفحتها على فيسبوك: "الأستاذ انتشال التميمي.. بخصوص حوارك المنشور في موقع صدى البلد يوم الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديداً في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب في توضيح بعض النقاط".

واستطردت يسرا:" من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريباً، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم!".

وأضافت يسرا:" الإشارة لي بهذا السياق تحديداً لا يمكن أن تُفهم بشكل جيد أو إيجابي كفنانة يسعى المهرجان للاحتفاء بها كما تدعي، ولكن كتبرير لسؤال لم يُطرح من الأساس، لا من الصحافي خلال الحوار، ولا بيني وبين إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علماً بأنه تم تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي أو عن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، ولا أحتاج لأي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه. 

رد يسرا 

وتابعت يسرا: ما هو أسوأ، هو تبريرك يا أستاذ انتشال لعدم الاحتفاء بي، لعضويتي باللجنة الاستشارية للمهرجان، والتي أتشرف باختياري فيها بجوار عدد من السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم. هذا التبرير يضع علامات استفهام كثيرة، حول معيار المهرجان في اختيار الأعمال الخاصة بالسينمائيين أعضاء اللجنة، حيث سبق أن اختار المهرجان فيلماً للزميلة باللجنة والصديقة العزيزة هند صبري التي أعتز بها جداً، كما فازت بجائزة التمثيل، وهي كلها اختيارات رائعة وصائبة، لكن أذكرك بجملتك في عدم اختيار أي أحد من اللجنة الاستشارية العليا، وبنفس هذا المنطق لن يعرض المهرجان أي أعمال لهؤلاء السينمائيين رغم أهميتها!".  

وأوضحت يسرا:" أرفض الزج باسمي في سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى لهذا التناقض المرفوض وغير المقبول. علماً بأنه تكررت كثير من المواقف السلبية معي وآخرين باللجنة، وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن سياق اعتزازي بالمهرجان الجونة ودعمي له من اليوم الأول، لكن خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلاً.رسالتي هذه لتوضيح موقفي من هذا الحوار المنسوب لك، وأنا واثقة من قدرة المسؤولين عن المهرجان في إدراك حجم الخطأ فيه".

الصلح بالأحضان 

واستجابة لمحاولات حل الأزمة بين يسرا ومهرجان الجونة، حضرت الفنانة يسرا المؤتمر الصحفي اليوم للمهرجان قبل بدء دورته الخامسة غدًا.

وعلق انتشال التميمي على قصة الأزمة الدائرة معتذرًا للفنانة يسرا على تصريحه غير الموفق بشأنها.

وقال التميمي إن يسرا صديقتي من فترة طويلة، وانا اعتذر اعتذار شديد لأى إزعاج سببته لها ولم أقصد إزعاجها والقصد الأساسي أنها من أهم الفنانات لأكثر من جيل وفي كل الأحوال أعتبره خطأ، وقام بتقبيلها واحتضانها وسط تصفيقات الحضور.

 

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بالأحضان.. كيف انتهت الأزمة بين يسرا ومدير مهرجان الجونة

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