إسرائيل دخلت أفغانستان.. تل أبيب تشارك سرا في إجلاء 167 مواطنا

أعلنت منظمة " IsraAID" الإسرائيلية للإغاثة، اليوم الأربعاء، أنها نسقت عملية إجلاء 125 أفغانيا من الفئات المعرضة للخطر في وقت مبكر هذا الشهر.

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، فأن المجموعة التي شاركت إسرائيل في إجلائها ضمت قضاة ودراجين محترفين وصحفيين ومذيعين تلفزيونيين، ونشطاء حقوقيين وأقارب دبلوماسيين أفغان وفنانين وموظفي تنفيذ القانون وعلماء تم إجلاؤهم إلي ألبانيا بعد أن غادروا أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وسيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد.

كما شاركت المنظمة الإسرائيلية، في سبتمبر الماضي، في إجلاء 42 امرأة وفتاة أفغانية إلى الإمارات.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع إعادة توطين اللاجئين على المدى البعيد في دول مثل كندا وفرنسا وسويسرا.

وتخطط المنظمة لتقديم الدعم على المدى الطويل إلى الـ 167 أفغانيا الذين ساعدتهم.