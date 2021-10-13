الصحة العالمية تزف بشرى عن عقار أمريكي معالج لـ كورونا ..فيديو

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمة بمنطقة شرق المتوسط، إن مرفق كوفاكس تم إنشاؤه من أجل ضمان توزيع اللقاحات على الدول بشكل عادل وسريع، منوها بأن المرفق نجح في الحصول على دعم مالي وتبرعات من اللقاح لتوزيعها على الدول غير المقتدرة.



وأضاف "أحمد المنظري" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن لقاحات كورونا المستخدمة مرت بالعديد من المراحل التجريبية، قبل طرحها بشكل كامل، مشددا على أن اللقاحات جميعها أمنة وفعالة بشكل كامل، وما يحدث من آثار إيجابية شيء طبيعي.

ولفت إلى أن المنظمة ستعترف في القريب بالعديد من اللقاحات، كـ لقاح دائم وليس كـ استخدام طوارئ، منوها بأن منع الموظفين من دخول المؤسسات دون الحصول على اللقاح أمر يخص كل دولة على حده.

وأوضح أن هناك عقارا أمريكيا أثبت نجاحه في علاج فيروس كورونا، كما أن هناك العديد من الدول قاموا بتسجيل بعض الأدوية الخاصة بـ علاج كورونا، ولكن تلك الأدوية لا تزال تحت الفحص.

واختتم قائلا:" نتمنى أن نتحكم في المنحنى الوبائي وإنحصار عدد الإصابات"، متابعا: القضاء على الفيروس يعتمد في الحصول على اللقاح.