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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: 4 قتلى في الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 4 أشخاص في الهجوم الإسرائيلي على محيط مطار التيفور شرق تدمر.

وقال المرصد إن "القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير برج اتصالات تابع للفصائل الإيرانية في محيط مطار التيفور شرق تدمر".

ومنذ قليل، قالت وكالة أنباء سوريا "سانا" إن جنديًا سوريًا قتل وأصيب 3 آخرون في هجوم إسرائيلي استهدف ريف حمص.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه أنه "حوالي الساعة 23:34، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر بريف حمص، مستهدفا برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به".

وأضاف المصدر أن الهجوم أدى إلى مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى وقوع "بعض الخسائر المادية".

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وعادة ما تشن إسرائيل غارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أنه قصف، خلال العام 2020، حوالي 50 هدفًا في سوريا، دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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