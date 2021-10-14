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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية العونة التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط.


تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بقرية العونة دائرة المركز ووقوع مصابين.

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وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أبناء العمومة بقرية العونة، ولم تتوصل التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز إلى سبب المشاجرة.
وأسفرت المشاجره عن إصابة "أحمد.م.ع.ح" 27 سنة، مصاب بطلق ناري في الساق اليسرى، "محمود.ف.ع"، 23 سنة، مصاب بطلق ناري في الكتف الأيمن والأيسر، و"عبده.ع. ع" 31 سنة، مصاب بطلق ناري في الكتف الأيسر والبطن، تم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي، وتحرر المحضر اللازم وجاري إستكمال الإجراءات القانونية.

أسيوط مشاجرة الأسلحة النارية امن اسيوط مدير امن اسيوط

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