عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لبنان.. إطلاق نار كثيف قرب مظاهرة ضد قاضي تحقيق مرفأ بيروت

احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي إطلاق نار قرب مظاهرة مطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

 

ورفضت محكمة التمييز اللبنانية، اليوم الخميس، الطلب الثاني المقدم ضد قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت طارق البيطار، من أجل تنحيته عن الملف.

 

وحسب موقع "لبنان 24"، أصدرت محكمة التمييز المدنية، قرارًا بعدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والمتعلقة بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.

لبنان.. تأجيل جلسة الحكومة وسط تحذير من تعليق مشاركة بعض الأحزاب

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

ويهدد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بتفجير الوضع السياسي والحكومي؛ إذ نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر في حزب الله وأمل قولهم إن المحقق بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، يتجه لاتهام حزب الله.

 

وهددت حركتا حزب الله وأمل بالتصعيد والانسحاب من الحكومة إذا لم يتم إبعاد المحقق بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.

 

وفي وقت سابق، اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت  بأنه "مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار".

 

وقال نصرالله في كلمة متلفزة: "قلنا منذ البداية أننا نريد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأقول صادقا لو تخلى عائلات الشهداء والجرحى عن التحقيق فنحن لا نتخلى عنه ونحن نعتبر أننا من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا وإعلاميا".

 

واعتبر أن "القاضي الحالي بدل الاستفادة من كل أخطاء القاضي السابق بالعكس أكمل بهذه الأخطاء وذهب إلى ما هو أسوأ".

 

ورأى أن "عمل القاضي الحالي استنسابي وفيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة"، متوجها إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ، قائلا: "لن تصلوا إلى العدالة مع القاضي البيطار الذي يشتغل بالسياسة ويوظف الدماء في خدمة استهدافات سياسية".

 

وتوجه نصرالله بحديثه إلى القاضي بيطار: "قمت باستضعاف (رئيس الحكومة السابق حسان) دياب فهل سألت رؤساء الحكومات السابقين ولماذا لم تسأل الوزراء في الحكومة التي تم الانفجار في عهدها؟"، معتبرا أن "الذهاب إلى أجهزة محددة ووزراء محددين ورئيس حكومة محدد هو استهداف واضح بالسياسة".

لبنان بيروت مرفأ بيروت طارق البيطار قاضي

موضوعات متعلقة

شرارة العنبر رقم 12.. ما فضحه انفجار مرفأ بيروت من تفاهة النخبة السياسية في لبنان.. الحصانات تسد طريق التحقيق.. وعلى المتضررين اللجوء إلى السماء

عام على انفجار مرفأ بيروت.. لبنان في نكبة وسط فشل الدولة وعرقلة التحقيق.. الهروب من البلاد رصاصة الرحمة للطبقة الوسطى.. وجروح غير مرئية تلاحق الناجين

إيران وإسرائيل في حالة حرب.. أدلة جديدة لعملية الناقلة ميرسر ستريت الانتقامية

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

هايتي .. اعتقال ضابط شرطة جديد في قضية اغتيال الرئيس مويس

خالد الغندور بعد هدف ولتر بواليا : القاضية ممكن بتنفع في مباريات كثيرة

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ 6 أشهر.. وفد أمريكي يتعرض لإطلاق النار في هايتي.. واتصال هاتفي بين ولي عهد ابوظبي ورئيس الحكومة الإسرائيلية..أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت يتظاهرون للمطالبة بحقوق ذويهم

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين لإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات نهاية الاسبوع

مصير صاحب شائعة وضع صورة محمد رمضان على المناهج |تفاصيل

بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة من أجل احتجازه

حل البرلمان الياباني تمهيدا لإجراء انتخابات عامة

ذكرى معركة المنصورة الأطول بالتاريخ|القوات الجوية أذلت إسرائيل وأسقطت 17 طائرة فانتوم

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

نيوم السعودية مدينة الأحلام.. كائنات نادرة عملاقة وجزر جديدة

مفاجأة |إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ