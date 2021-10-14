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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عقد مفتوح المدة وأجازة بأجر ...تعديلات جديدة بقانون العمل|تفاصيل

عقد مفتوح المدة بقانون
عقد مفتوح المدة بقانون العمل الجديد

شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة قانون العمل بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة والذي يُعتبر من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة.


وشارك في الجلسات على مدار يومين ممثلي وزارات القوى العاملة والتخطيط و العدل واتحاد عمال مصر .

 

عقد مفتوح المدة


ونجح أعضاء التنسيقية في تمرير تعديل  المادة ٧٠ الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة  لتحويل العقد من عقد محدد الي عقد مفتوح المدة ، وأيضاً المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وأجازة بأجر .


وحرص أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية على إرجاء بعض المواد التي استشعروا أن فيها جور علي حقوق العمال وحجزها لإعادة المداولة في الجلسة القادمة والتأكيد على الوصول الى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة .

 

ويستعرض موقع صدي البلد كل ما تريد معرفته عن امتيازات مشروع قانون العمل الجديد وفقا لتشريع الذى قدمته الحكومة للنواب التي كان ابرزها مد سن المعاش وإلغاء استمارة 6 فيما يلى:

 

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

ووفقا لمشروع قانون العمل، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

 

4 ـ تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

5 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

6 ـ تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

الغاء استمارة 6

وفقا لتصريحات برلمانية من لجنة القوي العاملة بالنواب: إن مشروع قانون العمل الجديد جاء من اجل القضاء علي استمارة 6 حتي يستطيع العامل ان يعمل بشكل مستقر، لافتين الى أن مشروع القانون أيضا يستهدف التثبيت الدائم بالوظيفة عن طريق عقود دائمة وعقود أخرى محددة المدة.

كما اكد عدد من نواب البرلمان باللجنة أن مشروع القانون استهدف أيضا إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا، فضلا عن عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قانون العمل مجلس الشيوخ عقد مفتوح المدة مد سن المعاش مكافاة نهاية الخدمة إلغاء استمارة 6

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