ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر في القليوبية

ألقت مباحث مركز شرطة قليوب فى القليوبية القبض على عاطل بحوزته 8 قطع سلاح ناري وذخيرة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها.

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة قليوب تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



على الفور، تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته 5 فرد محلي و3 طبنجات محدثة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.