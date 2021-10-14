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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

يسرا اللوزي عن مشاركتها في "التحدي": أحلى أدوار حياتي

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، تفاصيل "التحدي" الذي أعلنت عنه قبل أيام، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

 

نشرت يسرا، فيديو جديد عبر حسابها على إنستجرام، أوضحت خلاله أن مشاركتها في التحدي الذي أطلقته منصة "المنتور" التعليمية، جاءت من حبها الشديد للتعلم، فضلا عن كون الدور الذي تلعبه في التحدي من أفضل الأدوار التي قدمتها في حياتها، بحسب تعبيرها.

 

أضافت يسرا: "طول عمري بحب اتعلم، وعارفه إن مسلسل التعليم مبيخلصش، مش حلقة واحدة وخلاص، عشان كده دوري في تحدي المنتور من أحلى الأدوار اللي بلعبها، عشان نتعلم كل حاجة في الحياة وإحنا في بيوتنا بشكل ذكي".

 

https://www.instagram.com/tv/CU9_YPwAPyR/?utm_medium=copy_link

 

وشاركت يسرا اللوزي مؤخرا في حكاية "بالورقة والقلم" الذي تقوم  ببطولتها  ضمن حكايات مسلسل إلا أنا.


حكاية «بالورقة والقلم» تناول أكثر من قضية تمس المجتمع المصري والعربي، وأبرزها قضية الزواج ومواقع التواصل الاجتماعي وسلبياته وإيجابياته، وتظهر يسرا اللوزي خلال القصة بدور فتاة من أسرة متوسطة وتربت على القيم والعادات وحب الخير، ولكنها تتعرض للابتزاز من قبل علي الطيب، وتتوالى الأحداث التي تجمعها بنور محمود في إطار اجتماعي رومانسي لايت.

أبطال حكاية بالورقة والقلم:


«بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.

 

أما حكاية "بيت عز" كانت هي أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

 

مسلسل "إلا أنا" هي دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
 

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