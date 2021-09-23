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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. انتهاء تصوير حكاية "بالورقة والقلم" ليسرا اللوزي

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

ينتهي اليوم الخميس ؛  صناع حكاية "بالورقة والقلم" الذي تقوم  بطولتها الفنانة يسرا اللوزي ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، تصوير مشاهد العمل كاملة.

و ينتهي  المخرج محمد بكير من تصوير مشاهد الحكاية داخل الديكور المخصص في إحدى مناطق القاهرة.

حكاية «بالورقة والقلم» تناول أكثر من قضية تمس المجتمع المصري والعربي، وأبرزها قضية الزواج ومواقع التواصل الاجتماعي وسلبياته وإيجابياته، وتظهر يسرا اللوزي خلال القصة بدور فتاة من أسرة متوسطة وتربت على القيم والعادات وحب الخير، ولكنها تتعرض للابتزاز من قبل علي الطيب، وتتوالى الأحداث التي تجمعها بنور محمود في إطار اجتماعي رومانسي لايت.

أبطال حكاية بالورقة والقلم:

«بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.

أما حكاية "بيت عز" كانت هي أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

يسرا اللوزي بالورقة والقلم مسلسل الا انا محمد بكير حكاية بالورقة والقلم

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