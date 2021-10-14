عبير صبري: مش هتبرع بـ أعضائي

نشرت الفنانة عبير صبرى منشورا جديدا لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك”.

وكتبت عبير صبري قائلة “ مساء الخير ...احب اقول اني بعد عمر طويل ان شاء الله مش هتبرع باعضائي وشكرا!!! ”.

وأعلنت مؤخرا الفنانة رانيا يوسف من خلال تصريحات صحفية عن تبرعها بـ أعضائها بعد وفاتها.

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها أعلنت عن الأمر منذ 6 أو 7 سنوات من خلال أحد اللقاءات التليفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلانى.

وأضافت رانيا يوسف، تبرعي بأعضائي أول حاجة كتباها في وصيتي وكاتبة وصيتي عشان ملهاش علاقة بالسن.

يذكر أن شاركت الفنانة عبير صبري في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.