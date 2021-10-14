شاهد.. ضباط وضابطات الشرطة يزورون المرضى بمناسبة المولد النبوى الشريف

قامت وزارة الداخلية بإيفاد مجموعة من الضباط والضابطات إلى مستشفيات “قصر العينى – المعهد القومى للأورام – مستشفى سرطان الأطفال 57357 – أبو الريش اليابانى – أحمد ماهر التعليمى- الحسين الجامعى – السيد جلال – الدمرداش – الصحة النفسية والعصبية – مؤسسة الجمالية الاجتماعية” لمشاركة النزلاء الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتم توزيع عدد من الهدايا العينية (حلوى المولد النبوى) على المرضى وذويهم، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة فى نفوس الأطفال ونزلاء المستشفيات والأهالى، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



كما تم إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات لزيارة بعض مدارس ذوى الإعاقة ودور الأيتام (دار المواساة للأيتام – دار أقدار لرعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة – جمعية النور والأمل للمكفوفين – جمعية الوفاء والأمل "المحاربين القدماء" – قرية الأطفال للأيتام) لتوزيع عبوات حلوى المولد النبوى الشريف على الأطفال بها.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

وذلك استمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" والدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى ودعم المبادرات والأنشطة الخيرية، وفى ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على جميع المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية.