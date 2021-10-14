لتيسير الحركة المرورية.. رفع 431 حالة إشغال طريق في البحيرة

محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

لتيسير الحركة المرورية... رفع ٤٣١ حالة إشغال طريق في البحيرة

في نفس أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٢٠٩ حالة وتحرير ٥ محاضر بكفر الدوار، كما تم رفع ٣٨ حالة إشغال طريق، وتحرير ٦ غرامة لعدم ارتداء كمامة ومصادرة ٢ شيشة بكوم حمادة.

كما تم إزالة ٤٤ حالة بمركز أبوحمص، و إحالة ١١٢ حالة بمركز إيتاي البارود و رشيد، كما تم رفع ٢٨ حالة إشغال ومصادرة ٨ شيش.