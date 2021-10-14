إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم لودر مع سيارة بالوادي الجديد

أصيبت سيدتان وطفل، في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم لودر مع سيارة أمام مقر سوق الخميس بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة زينب عبد الهادي محمد، 60 عامًا، مها عبد المعين أحمد، 29 عامًا، مالك محمد طلعت، 10 أعوام، ومصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما نجح رجال المرور في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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