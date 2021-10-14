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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان تشكر المغرب على الدعم والمساندة خلال فترة إعصار شاهين

سلطنة عمان
سلطنة عمان

قال سعيد بن محمد البرعمي، سفير سلطنة عمان لدى المغرب إن بلاده تجاوزت الأضرار التي خلفها إعصار شاهين، الذي أدى إلى أضرار مادية كبيرة ووفاة 12 شخصاً.

 

وأشار سفير سلطنة عمان، في تصريح نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية، إلى أن “جلالة السلطان هيثم بن طارق أمر بتشكيل لجنة وزارية لتوفير المساعدات المباشرة للمواطنين، وكذلك تقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

 

كما لفت السفير إلى الحملة الإغاثة التي أطلقها المواطنون العمانيون، إذ توافد أكثر من 15 ألف متطوع إلى المناطق المتضررة للمساعدة في توزيع المؤن وتقديم عمليات الإغاثة وفتح الطرقات.

 

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وبلغت قيمة التبرعات، وفق المصدر ذاته، أكثر من 75 مليون دولار أمريكي قدمتها المؤسسات الخيرية المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تبرعات بأطنان من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية للأسر المتضررة.

 

وقالت السفارة العمانية لدى المغرب إن الحكومة أقرت مساعدات نقدية أولية عاجلة لكل منزل متضرر، وستتبعها مساعدات أخرى بعد تقييم وحصر الأضرار، مشيرة إلى قيام وزارة المالية بإسناد عملية إعادة رصف الطرق المتضررة إلى عدد من الشركات المتخصصة؛ في حين تمت إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات بشكل كامل إلى المناطق المتضررة.

 

وتقدم سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، على الموقف الداعم والمساند للسلطنة في الظروف المذكورة.

 

ولفت الدبلوماسي ذاته الانتباه إلى أن “السفارة تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات من مسؤولين ومواطنين مغاربة عبروا فيها عن مشاعر الأخوّة والتضامن مع أشقائهم في السلطنة”، خاتما: “كان لذلك بالغ الأثر في نفوسنا”.

عمان المغرب إعصار شاهين خسائر اخبار العالم

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