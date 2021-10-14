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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تبادل الحضارات والثقافات.. ندوة ثقافية للعلاقات بين مصر والسنغال| صور

صدى البلد

أقيمت أمس ندوة للعلاقات المصرية السنغالية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية في المجلس الأعلى للثقافة  للحديث عن عظمة العلاقات المصرية و التاريخ العظيم والعميق بين البلدين.

 

قال المستشار الأول والقائم بالأعمال محمد الامين في الندوة ان هذا الملتقى ضروري لمد جسر التعاون بين الشعوب ولتلاقي الثقافات وتبادل الحضارات وللتعارف الذي يعد من أعظم مقاصد التنوع الثقافي حيث نص عليه القرآن الكريم بقوله "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.." و علاقات ثقافية مبادرة تصب في هذا القالب الجميل وهي بذلك جديرة بالثناء والاحتفاء.

 

واكد قائلا الذي يدعونا إلى الاعتزاز ويشعرنا بالفخر ويغمرنا بالسرور هو اختيار السنغال كأول دولة إفريقية يحتفى بها في إطار هذه المبادرة. وهذا إن دل على شيء- كما يقال- فإنما يدل على مكانة السنغال لدى مصر وعلى قوة أواصر الأخوة بين مصر والسنغال.

 

وتابع قائلا ان هذا ليس  أول تكريم تحظى بها دولة السنغال من شقيقتها العزيزة جمهورية مصر العربية، وليست هذه أول مرة تتألق فيها وزارة الثقافة بهذه الحفاوة، فقبل عام فقط  احتفت جمهورية مصر العربية بالسنغال رسميا كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب2020

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اضاف قائلا ان ابسط مثال لتوضيح العلاقة المتعاونة بين مصر و السنغال هي خط هجوم ليفربول فنلقتي بالثنائية الإفريقية النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني وهم  ثنائية رمزية تجسد بكل براعة الشراكة الإفريقية في جميع المجالات.

 

وهي ثنائية ترمز بقوة للتعاون الإفريقي، وللتكامل بين إفريقيا السمراء وإفريقيا البيضاء كما أن محمد صلاح وساديو ماني توأمان إفريقيان،فإن مصر والسنغال كذلك توأمان،  وشعبان شقيقان،  ودولتان صديقتان،  


 

فالعلاقات بين مصر والسنغال تتجاوز ما بين ماني وصلاح من زمالة على قوة رمزية هذه الزمالة، ويتجاوز أيضا ما بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس مكي سال من صداقة على متانة هذه العلاقة، كما يتجاوز أيضا ما بين الأزهر الشريف وكافة البيوتات الدينيةالسنغالية من تقدير وتبجيل واحترام على عمق تلك المشاعر..

 

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وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب السنغالي ساديو ماني الثقافات المصري محمد صلاح العلاقات المصرية

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