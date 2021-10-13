إيمان منتصر: نحتاج نشر ثقافة التبرع بالأعضاء

قالت الدكتورة إيمان منتصر، استشارى زراعة الكبد وزراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، إننا نحتاج إلى نشر وعى ثقافة التبرع بالأعضاء، لافتة إلى أن هناك فكرا مغلوطا بأن عمليات زراعة الأعضاء لا تنجح، وهو فكر خاطئ.

وأضافت الدكتورة إيمان منتصر، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن أكثر من 90% من المرضى يخرجون من العمليات ويمارسون حياتهم بشكل طبيعى.

وأشارت استشارى زراعة الكبد وزراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، إلى أن نسبة نجاح العملية بالنسبة للشخص المتبرع 99.5%، ولا بد أن يكون متفهما أن أى عملية بها نسبة مخاطرة ويكون لديه استعداد نفسي للتبرع.