الصحة العالمية تشكل فريقا بحثيا جديدا للتحقيق في أصول فيروس كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تشكيل فريق بحثي جديد للتحقيق في أصول ظهور فيروس كورونا "كوفيد - 19".



وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم، الخميس - أنه سيتم تكليف مجموعة من 26 خبيرا بفحص مسببات الأمراض الجديدة وكيفية الوقاية من الأوبئة في المستقبل.



وستتكلف المجموعة المكونة من 26 خبيرا بإنتاج إطار عمل عالمي جديد للدراسات المتعلقة بالبحث عن أصول الأمراض الناشئة عن الأوبئة المحتملة، ويشمل نطاق اختصاصهم فيروس سارس - كوف - 2؛ وهو الفيروس المسبب لفيروس كورونا "كوفيد 19".



من جانبه، قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، إن تشكيل الفريق البحثي قد يكون بمثابة "الفرصة الأخيرة" لفهم أصول هذا الفيروس.

