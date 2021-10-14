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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحبط محاولة هروب عشرات الأسر اليهود المتشددين إلى إيران

إسرائيل تحبط محاولة
إسرائيل تحبط محاولة هروب مئات اليهود المتشددين إلى إيران

أحبطت السلطات الإسرائيلية محاولة عشرات العائلات اليهودية، التي تنتمي لعصبة دينية متشددة، الهرب إلى إيران، وذلك في مطار جواتيمالا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على منع أعضاء الطائفة المتطرفة من الانتقال إلى إيران، وسط مخاوف من أن تستخدمهم طهران كورقة مساومة".

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وأضافت الصحيفة أن أعضاء جماعة "القلب الطاهر" التي تعرف عن نفسها بأنها المناهضة للصهيونية تقدمت بطلب لجوء سياسي في إيران في عام 2018. وأظهرت الوثائق المقدمة في محكمة فدرالية أمريكية في عام 2019 أن قادة الطائفة الحسيدية طلبوا من إيران اللجوء إليها وأقسموا الولاء للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".

وأوضحت أن أقارب أعضاء في الطائفة اتصلوا بوزارة الخارجية ووزارة العدل الإسرائيليتين وطلبوا منهما الاتصال على وجه السرعة بنظرائهم الجواتيماليين لمنع العائلات من المغادرة.

وأكدت أن مجموعة أولى سافرت بالفعل إلى المنطقة، حيث يحاول أعضاء آخرون الآن شق طريقهم جوًا من غواتيمالا أو السفر في البداية إلى المكسيك وإلى السلفادور قبل السفر إلى الشرق الأوسط.

ويخشى أقارب هذه العائلات أن تستغل إيران قدومهم إليها فتعتبرهم رهائن تطالب لقاءهم بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى أن "هناك يهودًا يعيشون في إيران ولا يرون حاجة في الهجرة لإسرائيل. لكن مجموعة "قلب طاهر" ليست يهودًا إيرانيين، بل سيكونون في نظر السلطات الإيرانية إسرائيليين.

وفي حال التوقيع على صفقة تبادل أسرى معهم، فإن صفقة شاليط، التي تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا ستصبح لعبة أطفال مع صفقة الإيرانيين"، وفق تعبيرهم.

إسرائيل ايران اليهود المتشددين طهران تل أبيب

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