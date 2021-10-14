ذكرى معركة المنصورة الأطول بالتاريخ|القوات الجوية أذلت إسرائيل وأسقطت 17 طائرة فانتوم

تحل علينا اليوم، ذكرى معركة المنصورة الجوية، والتي دارت بين القوات الجوية المصرية، والإسرائيلية في سماء مدينة المنصورة، في 14 أكتوبر ضمن معارك أكتوبر المجيدة، واستمرت المعركة 53 دقيقة، لتصبح أطول معركة جوية في التاريخ.

أضخم 6 معارك جوية

خلال حرب أكتوبر عام 1973، نشبت معركة المنصورة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية، وتم تصنيفها ضمن أضخم 6 معارك جوية في التاريخ العسكري، طبقا لموقع "نرويتش" الأمريكي، وأيضا تعتبر أطول المعارك الجوية في التاريخ التي شاركت فيها عدد كبير من الطائرات والمقاتلات الحربية.

حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير قواعد الطائرات الكبيرة المتواجدة في الدلتا، في كلا من طنطا والمنصورة والصالحية، لكي تحقق التفوق في المجال الجوي، نتيجة خسائرها الفادحة أمام قواتنا البرية في سيناء، وكان هذا أكبر هجوم جوي تشنه إسرائيل ضمن سلسلة الهجمات الج وية التي استهدفت المطارات المصرية.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات والانتصارات التي شهدتها سماء مدينة المنصورة في يوم 14 أكتوبر خلال السطور التالية.

القوات الإسرائيلية

خصصت إسرائيل 3 أسراب من طائرات الفانتوم العاملة في القوات الجوية الإسرائيلية، وهم كالتالي:

السرب 107 ويتمركز في ح نتسريم

السرب 119 في تل نوف

السرب 201 في حتسور

وبلغ مجموعة القوات الإسرائيلية المهاجمة ما بين 120 -160 طائرة، وكانت المهام موزعة بحيث يثوم السرب 107 و 199 لمهاجمة الهدف الرئيسي في طنطا، فيما يقوم السرب 201 بفتح الطريق أمام قوة الهجوم الرئيسية عبر ضرب مطار المنصورة المعقل الرئيسي لنخبة أسراب الميج – 21 المصرية.

تخطيط الهجوم الإسرائيلي

وتضمن الهجوم الإسرائيلي 3 موجات، كانت الموجة الأولى، استدراج طائرات الميج المصرية، وإبعادها عن المطارات التي تحميها، بينما كانت الموجة الثانية ضرب و إسكات الدفاعات الجوية والرادارات المصرية، والموجة الثالثة والأخيرة تمثل موجة الهجوم الرئيسي التي ستضرب المطارات المستهدفة، وبالتالي لا تتمكن الطائرات المصرية من العودة إلى قواعدها التي قد دمرت بالفعل ويتم اسقاطها واحدة تلو الأخرى.

أحداث المعركة

في الساعة 15:15 رصد الرادار المصري على البحر المتوسط، اقتراب 20 طائرة فانتوم باتجاه الجنوب الغربي، عبر بور سعيد، فأصدر قيادة القوات الجوية، أوامرها لقاعدة المنصورة بإقلاع 16 طائرة ميج – 21، لعمل مظلة جوية لحماية القاعدة دون التقدم نحو الطائرات الإسرائيلية، وكانت تلك الأوامر نتيجة خبرات القوات الجوية المصرية في التعامل مع طائرات العدو التي تعتمد على تكتيك استدراج الطائرات المصرية حتى نفاذ الوقود أو الابتعاد عن قواعدها، بينما يهاجم سرب أخر من الطائرات القاعدة، ولذلك ظلت الطائرات الإسرائيلية تحلق في دوائر حتى تأكد أن الميج المصرية لن تهاجمها فعادت إلى البحر، وبذلك فشلت الموجة الأولى.

وبعدها بربع ساعة في تمام 15:30، أبلغ الرادار عن رصد 60 طائرة قادمة من 3 جهات عبر بورسعيد و دمياط وبلطيم، وهنا أمر قائد القوات الجوية لواء حسني مبارك، باعتراضها وإجبارها على التفرق بواسطة 16 طائرة ميج – 21 من قاعدة المنصورة، و 8 طائرات من نفس الطراز من قاعدة طنطا، و 16 طائرة أخرى تشكل مظلة جوية.

وبعد 8 دقائق أبلغ الرادار مجددا عن موجة أخرى من الطائرات الإسرائيلية، وهو 16 طائرة قادمة عبر البحر على ارتفاع منخفض، فاقتلعت 8 طائرات ميج – 21 من مطار أبو حماد لاعتراضها وهان بدأت المعركة، وامتلأت سماء المنصورة بكل هذه الطائرات في دوائر اشتباكات كل طائرة ميج تعقب طائرة فانتوم والعكس.

نتائج المعركة

استمرت المعركة كل هذه الفترة، أسقطت فيها القوات الجوية المصرية 17 طائرات فانتوم إسرائيلية، بينما خسرت مصر 5 طائرات فقط، 2 منهم كان بسبب نفاذ الوقود، وانسحب أخر طائرة إسرائيلي في تمام 18:08، وفي مساء هذا اليوم أذاع الراديو بيان المعركة الذي عرف بالبيان 39.، وأصبح هذا اليوم هو عيد القوات الجوية المصرية التي تمكنت من إفشال أكبر هجوم إسرائيلي بطائراته الحديثة، وإذلال كبرياء إسرائيل وادعائهم بسيطرتهم على السماء.