أخبار البرلمان.. مصير صاحب شائعة وضع صورة محمد رمضان في المناهج.. ومزايا مشروع قانون العمل الجديد

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الخميس، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

لهذه الأسباب.. زراعة النواب: لن نسمح بزيادة أسعار السكر محليا





تحرك برلماني عاجل بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات





بعد الإعلان عن موعد التدريب.. كل ما تريد معرفته عن قانون السايس



تحرك برلمانى بسبب الإعتداء على صيدلانية بدعوى عدم ارتدائها الحجاب



عقد مفتوح المدة وأجازة بأجر ...تعديلات جديدة بقانون العمل|تفاصيل



مخالف للدستور ..برلمانية ترفض ربط دفع المصروفات باستلام الكتب الدراسية



مقترح برلماني بإنشاء تطبيق إلكتروني لشرح كيفية الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة



لمواجهة حوادث الصعق.. برلماني يطالب الحكومة بتأمين أعمدة الإنارة قبيل فصل الشتاء



مصير صاحب شائعة وضع صورة محمد رمضان على المناهج |تفاصيل



مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

