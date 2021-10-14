بدون جراحة .. أخصائية تجميل تكشف أحدث تقنيات شد ترهلات الوجه

قالت الدكتورة أماني صبح أخصائية التجميل والليزر بعيادات جولد التخصصية، إن هناك تقنيات كثيرة لعلاج ترهلات الوجه والبشرة.



وأضافت أماني صبح في حوارها مع الإعلامية أمينة شلباية في برنامج " في إيد امينة " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" ظهرت كورسات غير جراحية للقضاء على ترهلات البشرة والوجه ومنها كورسات الفيلر والبوتوكس ومؤخرا ظهر البروفايلو ".

وتابعت اماني صبح:" يتم إجراء جلسات أشعة موجات فوق صوتية تركز على طبقات معينة من الوجه والرقبة لشد الترهلات ".

وأكملت أماني صبح :" يمكن استخدام تقنية الهايفو من أجل شد ترهلات الوجه والرقبة دون تدخل جراحي".

ولفتت اماني صبح :" يمكن أن يخضع الفرد لحوالي 3 او 4 جلسات الهايفو من اجل شد ترهلات الوجه، وقد تصل نتيجة الجلسات لـ 100 % ".