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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7 مليارات درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 1252 مبايعة بقيمة 2.98 مليار درهم منها 149 مبايعة أراض بقيمة 726.06 مليون درهم و1103 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 181 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 97 مبايعة بقيمة 221 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 3.77 مليار درهم منها 65 رهن أراض بقيمة 727.34 مليون درهم و318 رهن فلل وشقق بقيمة 3.05 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 447 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 380 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 121 هبة بقيمة 278.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 32 مليون درهم.

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