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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. رابط نتيجة القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية

نتيجة القبول الإلكتروني
نتيجة القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية

كشفت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم الخميس، عن رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021، للطلاب الذين تقدموا مؤخرا للالتحاق بالجامعات الأهلية، والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2021، والطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

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وذلك بعد الانتهاء من اختبارات القبول التي يجرى تنفيذها للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بكليات الجامعات الأهلية الجديدة، والتي تشمل جامعات «الجلالة الأهلية، العلمين الأهلية، الملك سلمان الأهلية بفروعها الثلاثة، والمنصورة الأهلية»، لافتا إلى أن النتائج متاحة لجميع للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول الفترة الماضية.

 

أعلنت الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) انتهاء القبول الإلكتروني لجميع الشهادات (الثانوية العامة - الشهادات المعادلة - الثانوية الأزهرية).

وسيتم إعلان المجموع الاعتباري لكل طالب على حسابه الشخصي بموقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، وذلك لجميع الطلاب الذين تم تنسيقهم والذين لم يتم تنسيقهم لاستنفاذ الرغبات.
وعلى الطلاب الذين استنفذوا الرغبات ولم يتم تنسيقهم، مراجعة مقر مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، الكائن مقره في (96 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة)، وفق الموعد المحدد لكل فئة من فئات الطلاب.

 

جدول مواعيد إعلان أسماء الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية
وذلك وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الطلاب، على النحو التالي:
• السبت 16 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الألف).
• الأحد 17 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الباء) وحتى (السين).
• الاثنين 18 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الشين) وحتى (اللام).
• الثلاثاء 19 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الميم).
• الأربعاء 20 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (النون) وحتى (الياء).

وسوف يتم تنسيق الطلاب حضوريًا بمقر مكتب القبول الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا للبرامج الدراسية المتاحة لهم بالجامعات الأربعة، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.

 

وعلى الطالب ضرورة إحضار الرقم القومي الخاص به، ونسخة مطبوعة من المجموع الاعتباري الخاص به والمعلن بحسابه على موقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية لإنهاء إجراءات تنسيقه حضوريًا.

وأضاف المشرف على التنسيق بالجامعات الأهلية الجديدة 2021، أن رابط نتيجة تنسيق القبول في الجامعات الأهلية الجديدة، يكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، ويتاح للجميع بدءًا يوم الخميس، موضحًا أنه يجرى تحديد المقبولين وفقًا لدرجات النجاح في اختبارات القبول 2021، منوها بأن اجتياز اختبارات القبول شرط أساسي  للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال تحقيق المجموع الاعتباري، لافتا إلى انتظام الدراسة حاليًا بمختلف الجامعات الأهلية الأربعة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، كما يجرى حاليًا تطعيم منتسبي الجامعات الأهلية الجديدة بلقاح كورونا، وكذلك  تحقيق التباعد الاجتماعي، وتطبيق نظام الساعات المعتمدة .

وأكد المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، أنّه سيتم الكشف عن موعد سداد المصروفات الدراسية للكليات عبر لينك نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021، الذي سيتم تدشينه أمام الطلاب، للاطلاع عليها.

 

وتابع الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، أن الجامعات الأهلية أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، مؤكدا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأبرزها التشديد على التوسع في قاعدة التطعيمات ضد فيروس كورونا، وتطعيم منتسبي الجامعات من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس. 

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