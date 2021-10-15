عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

١٨ديسمبر .. احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تقيم جامعة عين شمس  احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة العاملين وجميع الطلاب للمشاركة بالانتاج الأدبي في اي من المجالات الآتية :

txt

في يوم البيئة العربى.. البحوث البيئية بـ عين شمس تنظم احتفالية بعنوان «بيئة ذكية – حياة كريمة»

txt

"الحكاية وما فيها" أحدث إصدارات قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس

شعر الفصحي - شعر العامية- كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي. 


سوف يتم تقييم الأعمال المقدمة لكل فئة من فئات المتقدمين،  فئة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فئة موظفي الجامعة ، فئة طلاب الجامعة بصفة مستقلة، مع مراعاة فارق السن، الخبرات والتخصصات، كما سيتم تحكيم ومراجعة جميع الأعمال المقدمة من خلال لجان تحكيم متخصصة من داخل وخارج الجامعة ، وسيجري تكريم الأعمال المتميزة  بكل فئة خلال الاحتفالية التي ستقام يوم السبت الموافق 18 ديسمبر المقبل.

ويتم ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع مجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للثقافة.

للمزيد من المعلومات والتقديم يمكن الدخول علي الرابط التالي 
‏http://competition.asu.edu.eg/Arabic-language
مع العلم ان اخر موعد لتسليم الأعمال 25 نوفمبر 2021

جامعة عين شمس احتفالية جامعة عين شمس اليوم العالمي للغة العربية أعضاء هيئة التدريس الانتاج الأدبي

ترشيحاتنا

هيونداي تكشف عن سوناتا N لاين 2022 .. صور

متى يبدأ غسل يوم الجمعة ؟.. تعرف على التوقيت الصحيح

شاب يكتشف كارثة تحت سريره بالصدفة

العبرة ليست بالكمية والصفقات الوهمية.. الغندور:الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين ولا نحتاج تعاقدات جديدة

دعاء الثلث الأخير من الليل مستجاب

مبنى تعليمي مهجور يثير الرعب بين المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

تستمر هذه المدة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الحكم الدولي إبراهيم نور الدين يتعرض لحادث بسيارته

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

يحيى وميرا وآية وجومانة.. فريق عمل قناة On E يبهر ضيوف الجونة بتغطيته المميزة

شاهد .. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ