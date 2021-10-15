١٨ديسمبر .. احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية

تقيم جامعة عين شمس احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة العاملين وجميع الطلاب للمشاركة بالانتاج الأدبي في اي من المجالات الآتية :

شعر الفصحي - شعر العامية- كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي.



سوف يتم تقييم الأعمال المقدمة لكل فئة من فئات المتقدمين، فئة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فئة موظفي الجامعة ، فئة طلاب الجامعة بصفة مستقلة، مع مراعاة فارق السن، الخبرات والتخصصات، كما سيتم تحكيم ومراجعة جميع الأعمال المقدمة من خلال لجان تحكيم متخصصة من داخل وخارج الجامعة ، وسيجري تكريم الأعمال المتميزة بكل فئة خلال الاحتفالية التي ستقام يوم السبت الموافق 18 ديسمبر المقبل.

ويتم ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع مجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للثقافة.

للمزيد من المعلومات والتقديم يمكن الدخول علي الرابط التالي

‏http://competition.asu.edu.eg/Arabic-language

مع العلم ان اخر موعد لتسليم الأعمال 25 نوفمبر 2021