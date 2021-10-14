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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق المدارس والطرق والخدمات العامة.. فيضانات عنيفة تهدد اليونان | فيديو

صورة أرشيفية.. عاصفة
صورة أرشيفية.. عاصفة شديدة

أعلنت سلطات الحماية المدنية في اليونان، إغلاق الخدمات العامة وتقييد حركة المرور على طريقين رئيسيين في العاصمة أثينا، ابتداء من غد الجمعة، بسبب عاصفة شديدة تضرب البلاد.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، غمرت الأمطار الغزيرة، اليوم الخميس، الطرق الرئيسية وتسببت في ارتفاع منسوب الأنهار في أثينا وجزيرة كورفو وأجزاء أخرى في أنحاء البلاد.

وقالت فرقة الإطفاء، إنها تلقت مئات الدعوات للمساعدة في إنقاذ المحاصرين وقطع الأشجار وضخ المياه من المنازل والشركات.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة، أثينا ومنطقة هالكيديكي في شمال اليونان وجزيرة إيفيا، التي لا تزال تتعافى من حرائق الصيف، غدا الجمعة.

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وقال وزير الحماية المدنية، كريستوس ستيليانيدس، إن “طريقين رئيسيين في وسط أثينا وفي المنطقة الساحلية الجنوبية للعاصمة سيقتصران على حركة المرور لمدة سبع ساعات من الساعة الواحدة صباحًا”.

كما ستظل المدارس والخدمات العامة في أثينا مغلقة طوال اليوم ونصح موظفو القطاع الخاص بالعمل من المنزل.

وأصدرت الحكومة تنبيهات باللغتين اليونانية والإنجليزية عبر الهواتف المحمولة في المناطق المتضررة، وحثت المواطنين على "تجنب الحركة غير الضرورية والابتعاد عن المناطق التي تعرضت أو قد تكون معرضة للسيول".

وتسببت الفيضانات المفاجئة في عام 2017 في مقتل 25 شخصًا وتشريد المئات.

 

اليونان أثينا عاصفة شديدة فيضانات حرائق جزيرة كورفو

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