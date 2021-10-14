ولادنا نوروا المدارس.. خالد ميرى يستعرض انفوجراف يكشف حجم الإنفاق على التعليم

قال الإعلامى خالد ميرى، إن العام الدراسى بدأ بالفعل وفتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب، معقبا:"ولادنا رجعوا نوروها".

وأضاف ميرى خلال تقديمه،برنامج "كلمة السر" عبر قناة "صدى البلد"،أن المدراس تعنى التعليم والتربية وبناء الإنسان، مؤكدا أن الدولة المصرية تنفذ مشروعا ضخما لإصلاح التعليم.

وتابع خالد ميرى قائلا:" التعليم فى مصر كان بينهار، لا فيه مدارس ولا كان فيه مدرسين والمناهج كانت للحفظ فقط ، الدروس الخصوصية كانت سبوبة الناس بتكسب منها مليارات، والملايين كل سنه بيتخرجوا ولكن مفيش شغل".



وعن مشهد جلوس تلاميذ الخانكة على الأرض لعدم وجود مقاعد تساءل ميرى قائلا:" ازاى فى 2021 تحصل غلطة زى كده، ولكن التحرك كان فورى وتم عزل مدير المدرسة عن منصبه، وتم توفير المقاعد فى وقت قليل.

واستعرض ميرى انفوجراف يكشف حجم الإنفاق على التعليم خلال السنوات الماضية حيث أنه تم بناء 75 ألف فصل بتكلفة 24 مليار جنيه، تأسيس 15 مدرسة للمتفوقين فى الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.

وحسب الانفوجراف، تم انشاء 194 مدرسة تعليم مجتمعى، انشاء 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، 54 مركز للموهوبين، تدريس مواد جديدة لتعزيز الحريات، إجراء تحليل فيروس سى وبى لأكثر من 20 مليون طالب، تنظيم حملة القضاء على التقزم والأنيميا.