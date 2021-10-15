عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طلبت الطلاق في النهاية .. سعودي يوافق على طلب زوجته 270 ألف دولار للاستمرار في البيت

صدى البلد

شعر زوج سعودي بصدمة شديدة عقب علمه أن زوجته طلبت الطلاق عن طريق المحكمة رغم محاولاته المستمرة في إقناعها بتهدئة الاوضاع و الوصول لحل آخر بعيدا عن الطلاق . 


وفقا لما نشرته صحيفة " الوطن " السعودية، فإن الخلافات احتدت بشكل كبير بين رجل و زوجته في السعودية و طلبت الطلاق و الانفصال عنه و لكنه عرض عليها مبلغ مالي ضخم لتتنحى عن فكرة الطلاق و حتى يكون ضمان لمستقبلها . 

txt

بعد 3أشهر من فقدانه.. العثور على جثمان سعودي لم يتحلل ولم تتغير ملابسه

txt

كيف تحول سعودي من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي في شركة عالمية؟.. فيديو


فوجئ الزوج أن زوجته طلبت الطلاق عن طريق المحكمة، بعد اتفاقهما قبل أيام من علمه رغبتها الطلاق على أن يهبها 270 ألف دولار كهدية منه لتتنازل عن فكرة الانفصال و تعيش في كنفه . 


أشار الزوج إلى أنه اشترط على زوجته أنه على استعداد تسليمها 270 ألف دولار كهدية، و أن يكتب مستند بذلك و لكن اشترط أن تحصل زوجته على المبلغ دون الطلاق و أن يعيشا تحت سقف منزل واحد . 


جدير بالذكر أن المحكمة قضت بجواز طلاق السيدة، و لكن رفضت المحكمة طلب السيدة في الحصول على الهبه وذلك لأنها كانت مشروطة من قبل الزوج الذي رفض إعطائها المال .

 

ترشيحاتنا

شفاعة أدوات الرسول .. أشياء تبرك بها الصحابة في يوم مولد المصطفى

البرازيل يسحق أوروجواي بهدفين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

طلبت الطلاق في النهاية .. سعودي يوافق على طلب زوجته 270 ألف دولار للاستمرار في البيت

بهدف نظيف .. الأرجنتين تتخطي عقبة بيرو في تصفيات كأس العالم

بايدن يوقع مشروع قانون برفع سقف الدين الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

تستمر هذه المدة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

يحيى وميرا وآية وجومانة.. فريق عمل قناة On E يبهر ضيوف الجونة بتغطيته المميزة

فيديو

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ