طلبت الطلاق في النهاية .. سعودي يوافق على طلب زوجته 270 ألف دولار للاستمرار في البيت

شعر زوج سعودي بصدمة شديدة عقب علمه أن زوجته طلبت الطلاق عن طريق المحكمة رغم محاولاته المستمرة في إقناعها بتهدئة الاوضاع و الوصول لحل آخر بعيدا عن الطلاق .



وفقا لما نشرته صحيفة " الوطن " السعودية، فإن الخلافات احتدت بشكل كبير بين رجل و زوجته في السعودية و طلبت الطلاق و الانفصال عنه و لكنه عرض عليها مبلغ مالي ضخم لتتنحى عن فكرة الطلاق و حتى يكون ضمان لمستقبلها .



فوجئ الزوج أن زوجته طلبت الطلاق عن طريق المحكمة، بعد اتفاقهما قبل أيام من علمه رغبتها الطلاق على أن يهبها 270 ألف دولار كهدية منه لتتنازل عن فكرة الانفصال و تعيش في كنفه .



أشار الزوج إلى أنه اشترط على زوجته أنه على استعداد تسليمها 270 ألف دولار كهدية، و أن يكتب مستند بذلك و لكن اشترط أن تحصل زوجته على المبلغ دون الطلاق و أن يعيشا تحت سقف منزل واحد .



جدير بالذكر أن المحكمة قضت بجواز طلاق السيدة، و لكن رفضت المحكمة طلب السيدة في الحصول على الهبه وذلك لأنها كانت مشروطة من قبل الزوج الذي رفض إعطائها المال .