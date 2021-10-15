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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن سوناتا N لاين 2022 .. صور

هيونداي تكشف عن سوناتا N
هيونداي تكشف عن سوناتا N لاين 2022

كشفت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية في وقت لاحق، عن نسختها سوناتا N لاين 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيدان باطلالة رياضية، وتشهد تلك النسخة بداية جديدة بعد ان تمت عملية تسليم النسخة 2022 داخل السوق الأمريكي.

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي سوناتا N لاين 2022

 

تستمد السيارة هيونداي سوناتا N لاين 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2500 سي سي توربيني، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 311 رطلًا أي ما يعادل 422 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء ثنائية القابض تتكون من 8 سرعات.

تصميم وتجهيزات السيارة هيونداي سوناتا N لاين 2022

وترتكز السيارة هيونداي سوناتا N لاين 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة ذات تصميم انيق، مع شبكات امامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح امامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع بعض الموجات الجانبية واللمسات الغائرة والبارزة التي تزين غطاء المحرك، ومرايات جانبية مزودة بشرائط ضوئية و اشارات اخرى على جانبي الصادم الامامي.

 وتضم السيارة هيونداي سوناتا N لاين 2022 من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة مثا ابل كار بلاي واتندرويد اوتو حيث يبلغ قياسها 10.25 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 12 مكبر من طراز BOSE الشهير، مع فرامل كهربائية، ومقود حركة متعدد المهام، ومقاعد تميل إلى الجانب الرياضي مع مسند يد يضم حياكة حمراء و تطريز خاص بالمقاعد.

 

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