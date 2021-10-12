بتصميم مستوحى من توسان .. تعرف علي هيونداي باليسيد موديل 2023

بتصميم جديد كلياً مستوحى من السيارة الشهيرة توسان ، كشفت هيونداي تفاصيل جديدة عن سيارة الفيس ليفت المنتظرة و التي عكفت علي تطويرها في الفترة السابقة و هي "باليسيد موديل 2023" .

حيث ألتقطتها عدسات المصورين خلال أختبارها المتخفي في كوريا الجنوبية و تنتمي هيونداي باليسيد موديل 2023 لفئة السيارات SUV العائلية .

و جاء التصميم الخارجي من خلال الصور المسربة لسيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 بشبك أمامي كبير و هيكل بتصميم مختلف عن تصميم النموذج الحالي للسيارة و لكنه تم أستلاهامة بشكل كبير من سيارة هيونداي توسان الحالية.

و من الداخل ستتوفر المقصورة الداخلية علي مجموعة كبيرة و مميزة من الترقيات و التحسينات الجديدة ، حيث ستحصل على شاشة أكبر حجماً من الحالية بقياس 12 بوصة و التي سبق و تم أستخدامها في موديل ايونيك 5 كما تشير التوقعات الأعلامية أنه من المحتمل أن تأتي السيارة بناقل حركة مثل الموجود في جينيسيس جي في 60 .



و من الخارج ستأتي سيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 بمصابيح أمامية منفصلة مثل النموذج الحالي منها ، و لكن قامت هيونداي بأعادة تصميم المناطق السفلية من المصابيح ، و تم تغيير مكان تواجد مصابيح التشغيل القائمة و وضعها في الجزء الخارجي للمصابيح الأمامية بدلاً من وجودها في الداخل .

و لم تؤكد التسريبات ما إذا كانت السيارة ستتوفر بمصابيح LED أم لا كما ستأتي بمصابيح خلفية و تصميم جديد للواجهه الخلفية كما هو الحال في الواجهه الأمامية .