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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم مستوحى من توسان .. تعرف علي هيونداي باليسيد موديل 2023

سيارة هيونداي باليسيد
سيارة هيونداي باليسيد موديل 2023

بتصميم جديد كلياً مستوحى من السيارة الشهيرة توسان ، كشفت هيونداي تفاصيل جديدة عن سيارة الفيس ليفت المنتظرة و التي عكفت علي تطويرها في الفترة السابقة و هي "باليسيد موديل 2023" .

حيث ألتقطتها عدسات المصورين خلال أختبارها المتخفي في كوريا الجنوبية و تنتمي هيونداي باليسيد موديل 2023 لفئة السيارات SUV العائلية .

و جاء التصميم الخارجي من خلال الصور المسربة لسيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 بشبك أمامي كبير و هيكل بتصميم مختلف عن تصميم النموذج الحالي للسيارة و لكنه تم أستلاهامة بشكل كبير من سيارة هيونداي توسان الحالية.

و من الداخل ستتوفر المقصورة الداخلية علي مجموعة كبيرة و مميزة من الترقيات و التحسينات الجديدة ، حيث ستحصل على شاشة أكبر حجماً من الحالية بقياس 12 بوصة و التي سبق و تم أستخدامها في موديل ايونيك 5 كما تشير التوقعات الأعلامية أنه من المحتمل أن تأتي السيارة بناقل حركة مثل الموجود في جينيسيس جي في 60 .


و من الخارج ستأتي سيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 بمصابيح أمامية منفصلة مثل النموذج الحالي منها ، و لكن قامت هيونداي بأعادة تصميم المناطق السفلية من المصابيح ، و تم تغيير مكان تواجد مصابيح التشغيل القائمة و وضعها في الجزء الخارجي للمصابيح الأمامية بدلاً من وجودها في الداخل .

و لم تؤكد التسريبات ما إذا كانت السيارة ستتوفر بمصابيح LED أم لا كما ستأتي بمصابيح خلفية و تصميم جديد للواجهه الخلفية كما هو الحال في الواجهه الأمامية .

كوريا الجنوبية هيونداي هيونداي توسان جينيسيس SUV الفيس ليفت موديل 2023

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