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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة تطوير التعليم بدأت منذ عام 2016

الأجيال القادمة سيكون حظها أفضل.. طارق شوقى يوضح نظام التعليم الجديد

طارق شوقى
طارق شوقى

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن خطة تطوير التعليم بدأت منذ عام ٢٠١٦ وبدأ العمل بها فى المدارس فى عام ٢٠١٨.

 

وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة mbcمصر،أن نظام الجديد للتعليم من رياض الأطفال، و حتى الصف الرابع الابتدائي نتيجة كم من الدراسات لمدة ٦ سنوات .


وأوضح وزير التربية والتعليم، أن نظام التعليم الجديد هو تغيير فلسفة التعلم بأكملها، وسوف يشعر  أولياء الأمور بهذا الإنجاز بعد سنوات.


وأكد أن هناك خطة لإنتاج مناهج جديدة بداية من الصف الخامس الابتدائي حتى الثانوية العامة خلال ٣ سنوات بدلا من ٨ سنوات.


وتابع:" خريجو الثانوية العامة العام السابق تعلموا بشكل مختلف والأجيال القادمة سوف يكون لها حظ أفضل".

 

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة إمكانية تطبيق نظام الـ ثلاث فترات الدراسية في المدارس لتقليل الكثافة الطلابية .

 

وأصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، تعليمات رسمية لمديري المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل كثافات المدارس والفصول لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

 

وعن تفاصيل ضوابط تطبيق القرار ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن تطبيق فكرة الثلاث فترات في بعض المدارس ، ليس معناه ان ينتهي اليوم الدراسي في هذه المدارس ليلا ، بل سيتم تقليص زمن الفترتين الأولى والثانية ليُتاح ضم فترة ثالثة في المدرسة في ساعات النهار.

 

وزير التربية والتعليم تطوير التعليم التعليم الفني الثانوية العامة أولياء الأمور الدكتور طارق شوقي

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