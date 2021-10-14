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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من 24 أكتوبر.. بريطانيا تخفف قواعد السفر الخاصة بكورونا

بريطانيا تخفف قواعد
بريطانيا تخفف قواعد السفر

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إنه اعتبارًا من 24 أكتوبر الجاري، لن يضطر المسافرون القادمون إلى بريطانيا، الذين تم تطعيمهم بالكامل، إلى إجراء اختبارات فيروس كورونا باهظة الثمن.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قامت الحكومة البريطانية، خلال الشهر الماضي، بتخفيف قواعد السفر الدولي إلى بريطانيا لتعزيز حركة السياحة.

وقالت الحكومة إنه اعتبارًا من 24 أكتوبر، وهي بداية إجازات نصف الفصل الدراسي في معظم أنحاء بريطانيا، يمكن للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ومعظم الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا القادمين من دول ليست مدرجة في القائمة الحمراء إجراء اختبار “التدفق الجانبي” قبل يوم فقط من السفر، بدلاً من اختبار PCR باهظ الثمن.

وتعتبر اختبارات “التدفق الجانبي” أرخص وتوفر نتيجة أسرع.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون النقل، جرانت شابس، في بيان “إن التخلص من اختبار PCR الإلزامي المكلف سيعزز حركة السياحة ويمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تشجيع الناس على حجز الإجازات”.

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وقالت الحكومة إنه يجب على المسافرين شراء اختبارات “التدفق الجانبي” من مكان مدرج على موقع الحكومة، بدلاً من الاختبارات المجانية المتاحة كجزء من مخطط الاختبار والتتبع الحكومي. 

وسيتم تزويد أي شخص لديه اختبار “تدفق جانبي” إيجابي باختبار PCR تأكيدي مجاني من خلال خدمة الصحة الوطنية.

الحكومة البريطانية فيروس كورونا انجلترا بريطانيا كورونا تخفيف قواعد السفر السياحة

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