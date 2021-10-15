بيتكلم بورسعيدي.. هاني شنودة يتحدث عن لحظة اكتشاف عمرو دياب.. فيديو

كشف الموسيقار هاني شنودة، بداية لقائه بالفنان عمرو دياب، قائلا: "كنت في حفلة في بورسعيد، وبعد الحفلة تفاجئت بشخص بيخبط على الباب، لقيته عمرو دياب، قال لي عايز أسمعك صوتي".



وأضاف "شنودة"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "بعد ما غنى أمامي، قولت له، أذنك موسيقية وصوتك حلو وشكلك كويس.. لكن فيه عندك أكثر من عيب، وهو أنك في بورسعيد، والثاني أنك تتحدث بلهجة بورسعيد".



وأشار: "عمرو دياب كان بيتكلم بورسعيدي، وحاولنا أنه يغني باللهجة القهراوية، وعندما أخبرته بأن لديه أكثر من عيب، سكت ولم يتحدث، وذهب بعدها".