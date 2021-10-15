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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت منار غانم، متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم، موضحة أن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بمعدل من 2 إلى 3 درجات مئوية .

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أشعة الشمس ستكون شديدة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومحافظات شمال الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأوضحت، أن الطقس بارد على أغلب الأماكن الصحراوية ، والأماكن المكشوفة ، والمدن الجديدة ، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم تسجل 34 درجة مئوية .

وأكدت أنه بدءا من يوم الأحد تعود الأجواء الخريفية من جديد، وتتراجع درجات الحرارة، منوهة بأنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع القادم، واستمرار الشبورة المائية في الساعات المبكرة من الصباح بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

ونصحت المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية قبل الخروج من البيت، لأخذ الحذر في حالة كثافة الشبورة، مؤكدة أن محافظات الصعيد مستمرة في حالة الطقس المرتفع الأيام المقبلة. 
 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة برنامج هذا الصباح الطقس توك شو

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