أنس جابر تثبّت إنجازها العالمي بتأهل غير مسبوق في إنديان ويلز

واصلت اللاعبة التونسية أنس جابر كتابة التاريخ، إذ تأهلت للدور نصف النهائي لبطولة إنديان ويلز (1000نقطة) بعد الفوز على الإستونية آنات كوناتافيت المصنفة 20 عالميا بمجموعتين دون رد بعد ساعة و26 دقيقة من اللعب.



ودخلت جابر المباراة بقوة مما ساعدها على التقدم في المجموعة الأولى 5-3، قبل أن تنجح كونتافيت في التعديل 5-5، لكن البطلة التونسية لم تترك منافستها تحلم أكثر من ذلك فنجحت في كسر إرسالها وتقدمت 6-5، ثم حسمت المجموعة لصالحها بنتيجة 7-5.



في المجموعة الثانية وبعد بداية متوازنة من اللاعبتين(1-1، و2-2، و3-3)، تمكنت أنس جابر من كسر إرسال منافستها، والتقدم 4-3، ثم حافظت على تفوقها ظفرت بالمجموعة بنتيجة 6-3.



وكسرت أنس جابر سلسلة انتصارات كوناتافيت التي استمرت 9 مباريات متتالية.



وبلغت النجمة التونسية الدور نصف نهائي في بطولة من فئة 1000 نقطة، لأول مرة في مسيرتها.



وصرحت أنس جابر بعد نهاية المباراة: "هذه مجرد بداية للعديد من الأشياء العظيمة. أعلم أنني أحقق أهدافي الآن، لكني أشعر أن هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتعين علي القيام به".



ومكن هذا التأهل أنس جابر من تثبت إنجازها، إذ دخلت رسميا قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي، دون النظر لنتائج باقي اللاعبات.



كما باتت جابر أول عربية على مستوى السيدات والرجال تبلغ هذا الإنجاز العالمي في التنس.



وستواجه أنس جابر في نصف النهائي اللاعبة الإسبانية لابولا بادوزا المصنفة 27 عالميا.



وكانت بادوزا أزاحت في ربع النهائي منافستها الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 15 عالميا، بمجموعتين دون رد 6-4، و7-5.



والتقت أنس جابر منافستها بادوزا مرتين من قبل، فخسرت البطلة التونسية في الأولى ببطولة أمريكا المفتوحة 2015، ثم فازت أنس في اللقاء الثاني في بطولة ميامي 2021.