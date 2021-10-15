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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النبي القدوة .. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تتحدث منابر نحو 120 ألف مسجد على مستوى الجمهورية اليوم، في موضوع خطبة الجمعة والتي حددته وزارة الأوقاف بعنوان "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
 

افتتاح مساجد جديدة

 

وتفتتح وزارة الأوقاف 16 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا ، منها 13 مسجدًا بمحافظة شمال سيناء ، كما سيتم افتتاح ثلاثة مساجد أخرى صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة 15/10/2021م.

 

وليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/7/2021م حتى تاريخه 237 مسجدًا ، منها 211 مسجدًا جديدًا  إحلالًا وتجديدًا، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وهي على النحو التالي:
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف شمال سيناء 
م المسجد وعنوانه
1.  نور الإسلام ( سوق الجملة) – العريش بجوار مديرية الأمن
2.  النعيم – شارع البحر – العريش 
3.  الصحابة الجديد – ش العشرين - العريش
4.  الفردوس – ش العشرين – العريش 
5.  الخليل – أمام نادي الشرطة - العريش
6.  الحبيب المصطفي – ابني بيتك – الجولف - العريش
7.  خاتم المرسلين – العبيدات - العريش
8.  صحابة رسول الله – حي عاطف السادات  - العريش
9.  الواحة النموذجي – بجوار المدينة الشبابية - العريش
10.  الخير والبركة – حي عاطف السادات – العريش  
11.  مالك الملك – بجوار المدينة الشبابية – العريش 
12.  عباد الرحمن – حي السمران – العريش 
13.  باب الريان – قرية الكرامة - العريش


مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
14.  جاد الكريم – نجع صفر - فرشوط

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
15.  حلمي بدر– عزبة حلمي بدر – مركز تمي الأمديد

                                                                                                                 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
16.  أبو منيسي الجديد – أبو منسي – سيدي غازي – كفر الشيخ شرق

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
17.  أبو بكر الصديق – المخزن - قوص
18.  أحباب النبي – المنطقة الصناعية بقنا
19.  آل غريب – العسيرات - فرشوط

موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة النبي القدوة وزارة الأوقاف افتتاح مساجد جديدة

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