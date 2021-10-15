عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعم مادي وتأمين صحي.. مزايا بالجملة للعمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

يناقش مجلس الشيوخ، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون العمل الجديد، حيث عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

وتقوم فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، كما أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة، وفقا لتصريحات وزير القوى العاملة.

العمالة غير المنتظمة

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية :
1.​دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2.​دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3.​تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4.​توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5.​دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
6.​تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
7.​تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

3 حالات لإنهاء عقد العاملة فى مشروع قانون العمل الجديد

العمل القوى العاملة وزير القوى العاملة مجلس الوزراء قانون العمل الجديد

ترشيحاتنا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

بالدولار.. تعرف على سعر فستان ناردين فرج في إفتتاح مهرجان الجونة

نجاح جراحة نادرة لاستئصال ورم حميد بالكبد لسيدة في الدقهلية

هل تفكر بالسفر إلى تايلاند؟.. سفير بانكوك بالقاهرة يقدم أبرز الأماكن ويكشف عن التسهيلات.. صور

تطبيق جديد وتدريب شامل.. خطة رابطة تجار أمريكا لتحفيز مبيعات السيارات الكهربائية

رجال الحماية المدنية ينقذون سكان أحد العقارات بالشرابية قبل لحظات من انهياره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

أبعث إليكم بأصدق التهاني.. الرئيس السيسي يهنىء الجاليات المسلمة بالمولد النبوي

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

دينا الشربيني تتناسى الإصابة وتلهو مع حسن أبو الروس في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في إفتتاح الجونة

حفل نادي سموحة.. بهاء سلطان ودياب يتألقان في الإسكندرية

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة ..فيديو وصور

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

فيديو

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

فيديو جراف.. حزب الله والحكومة والبيطار.. ماذا يجري في لبنان؟

فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ