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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن التمثيلية تنفي وفاة عادل إمام .. ورد حاسم من ابنه على الشائعات

عادل إمام
عادل إمام

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار مغلوطة حول وفاة الزعيم عادل إمام ، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل مؤخرًا. 

ونفت نقابة المهن التمثيلية أخبار وفاة عادل إمام ، مؤكدة أنها شائعات كاذبة وسخيفة يتم ترديدها بين الحين والآخر ولا أساس لها من الصحة، ودائمًا ما تلاحق الزعيم مثل هذه الشائعات بين الحين والآخر بسبب غيابه عن الوسط الفني. 

 

شائعة وفاة عادل إمام العام الماضي 

وفي العام الماضي ترددت أيضًا شائعات وفاة الزعيم ، ولكن نفى المخرج المصري، رامي إمام، الابن البكر للفنان الكبير، عادل إمام، شائعة وفاة أبيه ووصفها بأنها "سخيفة".

وعلق نجل الزعيم عادل إمام على ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي (آنذاك) قائلا: "الحديث عن وفاة عادل إمام شائعات سخيفة، وليست المرة الأولى التي تطلق مثل تلك الأقاويل".

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شائعات الوفاة تلاحق عادل إمام 

بين الحين والآخر، يشعر مروجي الشائعات بالملل، فيقرروا الخروج بشائعة اعتاد الجمهور ‏على سماعها، وهي وفاة الزعيم، وسرعان ما نجد الخبر منتشر على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، إلى أن يتم نفيه من قِبل الزعيم نفسه أو أحد المقربين ‏منه.

 

آخر أعمال عادل إمام

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية "بودى جارد" بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة شاهد وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة واخراج رامى امام.

عادل إمام قرر أن يحصل على راحة هذا العام وألا يشارك فى عمل درامى جديد برمضان المقبل لمنحه راحة سلبية فى الفترة الحالية بعد تقديمه عدد من الأعمال الناجحة. 

الأكاذيب تثار حول عادل إمام

وتثار دائمًا موجة من الشائعات حول عادل إمام، إذ أثيرت قبل أشهر قليلة حالة من الجدل الواسع أثيرت بسبب الحالة الصحية للفنان عادل امام حيث خرجت بعض الأخبار التى تفيد بتدهور حالته الصحية.

وتبين أن ما يتم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم عادل امام غير صحيح وعار تماما من الصحة وفقا لمصادر مقربة منه.

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