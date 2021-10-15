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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دبي تحتضن احتفال جامعة عين شمس ضمن تقييم QS star Rating

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أقيمت مدينة  دبي بدولة الإمارات احتفالية كبرى، لإعلان نتائج التصنيف العربي QS Arab Ranking 2022.

وتسلم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من السيد آشون فرنانديز مدير منظمة QS بالشرق الأوسط، شهادة حصول جامعة عين شمس على المرتبة الرابعة عشر على مستوى العالم العربي في هذا التصنيف العالمي الهام متقدمة بذلك عن العام الماضي.

جاء ذلك بحضور 30 من رؤساء الجامعات العربية و أكثر من 150 من مسؤولي منظمة QS  حول العالم و العديد من سفراء دول العالم لدى دولة الإمارات العربية الشقيقه و نخبة من مسؤولي التعليم العالي على مستوى العالم.

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كما أقيمت إحتفالية كبرى للإحتفاء بحصول جامعة عين شمس على خمس نجوم من أصل خمسة في تقييم QS star Rating .
وعلى هامش الاحتفالية عقدت عدداً من المناقشات العلمية panel discussion بمشاركة كل من أ.د. محمود المتيني و أ.د. عبد الفتاح سعود ، من بينها مناقشة حول الأبحاث التطبيقية و الدراسات البينية وطرح سيادتهما عددا من الآراء والمقترحات البارزة في هذا الصدد مع استعراض تجربة جامعة عين شمس الرائدة في هذا السياق.

دبي التصنيف العربي QS Arab Ranking 2022 منظمة QS شمس جامعة عين شمس اخبار التعليم

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