دبي تحتضن احتفال جامعة عين شمس ضمن تقييم QS star Rating

أقيمت مدينة دبي بدولة الإمارات احتفالية كبرى، لإعلان نتائج التصنيف العربي QS Arab Ranking 2022.

وتسلم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من السيد آشون فرنانديز مدير منظمة QS بالشرق الأوسط، شهادة حصول جامعة عين شمس على المرتبة الرابعة عشر على مستوى العالم العربي في هذا التصنيف العالمي الهام متقدمة بذلك عن العام الماضي.

جاء ذلك بحضور 30 من رؤساء الجامعات العربية و أكثر من 150 من مسؤولي منظمة QS حول العالم و العديد من سفراء دول العالم لدى دولة الإمارات العربية الشقيقه و نخبة من مسؤولي التعليم العالي على مستوى العالم.

كما أقيمت إحتفالية كبرى للإحتفاء بحصول جامعة عين شمس على خمس نجوم من أصل خمسة في تقييم QS star Rating .

وعلى هامش الاحتفالية عقدت عدداً من المناقشات العلمية panel discussion بمشاركة كل من أ.د. محمود المتيني و أ.د. عبد الفتاح سعود ، من بينها مناقشة حول الأبحاث التطبيقية و الدراسات البينية وطرح سيادتهما عددا من الآراء والمقترحات البارزة في هذا الصدد مع استعراض تجربة جامعة عين شمس الرائدة في هذا السياق.