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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرف يدوية 100 ٪ .. مواهب معرض تراثنا تستمر في إبهار الزائرين وتصدر لدول العالم "فيديو"

صدى البلد

يختتم معرض تراثنا للحرف اليدوية فعالياته اليوم الجمعة الموافق ١٤ أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد كبير من المتخصصين في الحرف اليدوية والتراثية.

ورصدت عدسة صدى البلد جولة سريعة، لعرض نبذة من الإبداعات الفنية التي تقدم بأيادي مصرية ١٠٠٪ وتنافس الصناعات العالمية.


وتعتبر أولى ابداعات الصناعة المصرية مع الأستاذ أسامة شرف، صانع معدات النسيج التي تمثل فرصة عمل وحفاظ على هوية مصري.

وقال أسامة أن منتجه يصدر لأمريكا وأوروبا ودول الخليج العربي، وتابع أنه يصمم أنوال نسيج بأحجام وأشكال مختلفة ومتطورة، ويعتبر مشاركته بمعرض تراثنا فرصة تفتح له مجال كبير للدعاية وتثبيت اسمه في السوق.


وبالانتقال إلي مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة، استمر الإبداع بشكل أدهش جميع الزوار، دعاء السيد فنانة مصرية تحدت الكرسي المتحرك، واستطاعت أن تجذب الزوار لفنها وموهبتها الكبيرة.

تقدم دعاء مشغولات يدوية من الإكسسوار المصنوعة بالخرز الملون، ولوحات فنية بورتريهات الخط العربي، وكابات للرأس مشغولة برسوماتها الفنية، وكلها بأسعار في متناول الجميع.


وعن إشراك ذوي الهمم في المهارات اليدوية، ياسر عبد العاطي أمين صندوق جمعية "أبدا بخطوة" أشار أن كل التحف الخشبية المعروضة صنعت بأيادي مصرية وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعرض منحوتات خشبية بأشكال عصرية، تزين البيوت والجاليرهات، وأسعارها مناسبة مقارنة بشبيهاتها المستوردة، تتراوح من ال١٠٠ جنيه وتصل إلي ٤٥٠ جنيه حسب الحجم والتفاصيل التي تحتوي عليها.


وأخيراً، يشارك حسن النجمي في معرض تراثنا من محافظة مطروح، يقدم شنط كاملة مصنوعة من الخرز، بدقة وآلية مميزة تجذب أعين الزوار.

أشار أنها المشاركة الأولى له في معرض تراثنا، وقدمت له إفادة كبيرة، ويشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المتواصلة، ويتمنى أن يستمر المعرض لأيام تالية.

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