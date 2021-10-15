«وسواس قهري».. قصيدة للشاعرة ياسمين صلاح الفائزة بجائزة قصور الثقافة

اختصت الشاعرة ياسمين صلاح عبد الرحيم، الفائزة بجائزة قصور الثقافة فرع شعر الفصحى، موقع "صدى البلد" بقصيدة بعنوان "وسواس قهري"، إلى نص القصيدة

ما بين عرق نابض وآخر ساكن

ممرٌ لا عشب فيه ولا ماء

وروحي المصابة بالوسواس القهري

تتتبع الخطوطَ والنقاط التي تتركتها الكلمات

لا أعرفُ كيف أحزن

لكنني فجأة لا أجد ورودًا أمضغها

صوت أسناني الناعم كان يلهيني عن الأبواق بقلبي

_" أنت حبيبتي

سأمنحك أربع عيون"

=لا.. تؤلمني عيناي

الأسودُ فيهما جرح الضوء

وعينان زائدتان بظهري نارٌ أبدية

أريد الخديعةَ ولا أن أموت من قهر البصيرة

قابلت اليوم عشرَ شجرات، خمسة أعمدة إضاءة

دكتين خشبيتين، وفردين صادقين فقط!

لو رميتَ داخلي حجرا

لتطايرت الأرقامُ على وجهك

أعد خطواتي حتى التي لا تصل

وكل شعرة سقطت من رأسي محملة بالحكايا

وكل الأوراق التي طيرتها الريح أمامي

مثقوبةً بدموع أصحابها

أعرف ليالي الخوف من

عددَ بصيلات شعري على جلدي المقشعر

أحفظ..

عددَ الأطفال الذين أرادوا الرجوع بعدَ أول صرخة

وعدد الصرخات التي بذلها هؤلاء الذين لم يريدوه

أسيرُ بينكم في قفص زجاجي

اللمسُ اختراقُ الحقيقةِ للخيال

وأنا من هناك

لا مشاهدَ ملحمية ولا نهاياتٍ سعيدة

فقط لا يوجعني شيء

لأن الألم فكرة اللمس الأولى

والماءُ الذي يهدم بيوتي هو صديقي الوحيد

كبرتُ على البلل

لكنّ الجفاف يشققُ الطلاء الذي يحميني

كل ما يدور داخلي أنثوي

حتى الأفكار داخلي ترتدي تنانير

تخرج على فمي فتنكشف سيقانها

حين ينثرن السكر والدقيق مرحا

يملأ الضباب حواسي

حين تلهيهنّ الأحاديث

يغلي المرق بقلبي

حين يحببن

سأدير لهن ظهري

لأن العالم سينهار