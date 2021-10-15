ليس مُصنّعا .. أستاذ مناعة : أستبعد اختلاق فيروس كورونا |فيديو

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، إن منظمة الصحة العالمية تشكل مجموعة من الخبراء، لمعرفة منشأ فيروس كورونا المستجد، موضخًا أن معرفة منشأ كورونا لن يغير كثيرًا فى الأدوية التى تعطى واللقاحات.



وأضاف المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن معرفة منشأ كورونا سوف يثبت فقط المسؤولية الجنائية و القانونية فى انتشار هذا الفيروس.



وأشار إلى أن هناك شركات كثيرة تعرضت لـ خسائر كبيرة، ودول عدة تأثرت بهذا الفيروس الخطير الذى ضرب جميع دول العالم.



ولفت إلى أنه يستبعد أن يكون هذا الفيروس مصنع، ولكن منظمة الصحة العالمية تبحث فى هذا الأمر، وهل هو انتقل من الحيوانات لـ البشر أم لا.



أشرف عقبة: أعداد مصابي كورونا في الموجة الرابعة بالمستشفيات أقل من سابقتها

قال الدكتور أشرف عقبة ، مدير أقسام المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك انتشار واسع في إصابات الموجة الرابعة لـ كورونا، وإن كانت هناك انخفاض في شدة الإصابة، وعدد من يحتاجون للمستشفيات أصبحوا أقل .

وأوضح أشرف عقبة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية " أكسترا نيوز " ، أن مصر لازالت على الخط الصاعد لمنحنى الإصابات ، وهناك سعي للوصول للخط الواصل للإصابات وتدارك لعدد الإصابات المرتفعة ، مؤكدا أن عدد المصابين بالمستشفيات بالموجة الراهنة أقل من الموجات السابقة .

وأشار عقبة إلى أن معظم الإصابات بالعالم من متحور "دلتا " ، والذي وصل لانتشار كبير مع ملاحظة أن الإصابات به ليست بالغة الشدة ، وذلك نتيجة لزايدة نسبة من تلقوا اللقاح بالعالم ، متابعا : "نتمنى في مصر الوصول لنسبة 40 % من المواطنين الملقحين مع نهاية العام " .

ولفت عقبة إلى أن وزارة الصحة المصرية تسعى لتوسيع حملات تطعيم المصريين، من خلال مجهوداتها في استيراد اللقاحات ، وتوطين صناعتها محليا .

ونوه بأن اللقاحات لازالت تحت الدراسة للتأكد من إمكانية اعطائها لمن هم أقل من 18 عاما، ويتم حاليا عمل عدد من الأبحاث لتعميم تجربة استخدمها للأطفال في الدول .