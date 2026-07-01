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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يُطالب بحلول هندسية تحفظ حقوق ملاك شارع الجمهورية بالعامرية

النائب صالح عبد المنعم راغب
النائب صالح عبد المنعم راغب

طالب النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بإيجاد حلول هندسية لملاك شارع الجمهورية وضواحيه بمدينة العامرية، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بحضور قيادات وزارة النقل، أثناء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق.

وأكد النائب صالح عبد المنعم أن تنفيذ المشروعات القومية يجب أن يراعي الحفاظ على حقوق المواطنين، داعيًا إلى دراسة بدائل هندسية تحقق أهداف التنمية دون الإضرار بمصالح أصحاب العقارات والممتلكات في المنطقة.

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة أمس الثلاثاء، بعد الموافقة على 5 اتفاقيات ومشروعي قانونين، على أن تنعقد الجلسة القادمة يوم الاثنين الموافق 13 يوليو المقبل.

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