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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كرار الموسوي يصدر كتابا عن تاريخ الصحافة العراقية

صدى البلد

يستعد الصحفي العراقي كرار الموسوي، لإصدار كتاب عن تاريخ الصحافة العراقية، وأبرز رومز الصحافة في بغداد، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للصحافة العالمية المقرر عقده في العاصمة الألمانية برلين.

قال الصحفي العراقي كرار ضياء الموسوي، إن الكتاب يسلط الضوء على نشأة وتكوين الصحافة العراقية، والتي بدأت  مع تعيين الوالي مدحت باشا على العراق حيث جلب معه مطبعة من باريس وصارت تطبع فيها الجريدة، ثم أسس بعدها مدرسة صناعية في بغداد، وكان من بين اهدافها سد حاجة المطبعة إلى العمال الفنيين والمرتبين وكان الهدف الاساسي للجريدة هو اعادة الثقة المفتقدة ما بين المواطن والسلطة.

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وأضاف أن الكتاب يتناول أيضًا تأسيس أول تنظيم نقابي والذي جاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث دب النشاط في صفوف السياسيين والصحفيين لتشكيل الأحزاب والجمعيات، فنجح الصحفيون في تأسيس أول تنظيم نقابي لهم، أسموه ( جمعية الصحافة العراقية)، روادها اثنان من قادة الأحزاب الوطنية وهما كامل الجادرجي من الحزب الوطني الديمقراطي وأصبح رئيساً للجمعية وسلمان الصفواني من حزب الاستقلال صاحب صحيفة ( اليقظة) واصبح سكرتيراً عاماً لها حيث حصلت عام 1948 على حق الإشراف على توزيع الإعلانات الحكومية والقضائية على الصحف اليومية والأسبوعية مع خصم عمولة للجمعية بنسبة عشرة بالمائة.

 

وأوضح أن الكاتب سيصدر على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للصحافة العالمية ببرلين بغرض الإطلاع على ما وصلت إليه آخر المستجدات في عالم الصحافة والإعلام، حيث أنها بدأت تتجه إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات منذ فترة وهو ما ينبئ بزوال الصحافة في شكلها التقليدي.

العراق الحرب العالمية الثانية حزب الاستقلال الحزب الوطني الصحافة العراقية

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