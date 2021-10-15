شاهد... دياب يشارك جمهوره صورا من حفل الإسكندرية

شارك الفنان محمد دياب،دياب، جمهوره ومحبيه عدة صور من حفله الأخير الذي أُقيم في الإسكندرية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ووجه دياب، رسالة شكر لجمهور الإسكندرية، معلقًا: “ من حفلة أمس بنادي سموحة بالإسكندرية، الحمدلله ربنا كرمني بحفلة من أجمل الحفلات اللي شاركت فيها في حياتي .. شكراً علي الاستقبال الأكثر من رائع من أحلي جمهور في الدنيا .. جمهور إسكندرية العظيم".



وتابع: "شكراً المهندس فرج عامر، شكراً دكتور عمر الغنيمي، شكراً العالمي وليد منصور و رجالته.. شكراً إدارة اعمالي الاستاذ ناصر يجاتو.. شكراً فرقتي الموسيقية، واخيراً وليس اخراً شكراً زوجتي، اللهم لك الحمد ربنا يديم علينا حب الناس".

وأحيا النجمان بهاء سلطان ودياب، امس الجمعة حفلا غنائيا ضخما في نادي سموحة بالإسكندرية، وسط حضور الآلاف من الأعضاء الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.



الحفل جاء من تنظيم المنتج وليد منصور ومسرح أحمد حمامصي والصوت دي جي سكر، ويعد هذا الحفل هو الأقوى في الإسكندرية، وقدم «دياب» خلاله عددا من أغانيه التي أشعلت حماس الجماهير منها «ياساتر، غمازات، الشحن فصل، عوو»، وغيرها من الأغاني، وفي نهاية فقرة «دياب» حرص المهندس محمد فرج عامر على تكريمه.