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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في المادة (2) منه علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى »جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية« تكون لها الشخصية الإعتبارية ً وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .

 مــادة ) 3: ) يهدف الجهاز إلي حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماي ة وتنمية الثروة السمكية وإحياء المواني  بقصد تنمية الإقتصاد القومى ، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه الزما من أعمال وعلي الأخص ما يلى :

أختصاصات الجهاز 

 - وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها .

 - استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في  ذلك بالجهات الأخري المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الأقتصادية والأجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .

 - منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخري فى حدود اختصاصها إذا ترت ب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة . 

 - العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

 

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 - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى . 

 - وضع قواعد وشروط وإجراءات التراخيص اللازمة وفقا لأحكام  هذا القانون . 

 - إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ، ووضع خطط وبرامج التدريب واإلرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية . 

 - إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالشراكة  مع الغير بهدف العمل ف ى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و استغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر. 

 - تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي  ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة به، والتأكد من الالتزام  بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي  بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة  التنفيذية .

  - العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والعمال الضارة بالثروة السمكية . 

 - إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

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