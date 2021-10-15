حركة طالبان تعلن عزمها المشاركة في اجتماعات "صيغة موسكو" حول أفغانستان

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الجمعة، أنها تعتزم إرسال وفد إلى روسيا للمشاركة في اجتماعات “صيغة موسكو” بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة طالبان، عبد القهار بلخي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن وفدًا من طالبان سيشارك في اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الجاري.

وأضاف بلخي: "يرأس الوفد نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد السلام حنفي، وتخطط طالبان لإجراء محادثات في موسكو مع ممثلي مختلف البلدان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأعلنت الخارجية الروسية، أمس، أن وفدا من طالبان سيصل موسكو الأسبوع المقبل من أجل محادثات بشأن أفغانستان.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وفدا من حركة "طالبان" سيزور موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات "صيغة موسكو" حول الوضع في أفغانستان.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت، في وقت سابق، أن الإعداد لاجتماعات "صيغة موسكو" حول أفغانستان جارية ومن المقرر عقدها في 20 أكتوبر الحالي، وأن روسيا تنتظر ردا من حركة "طالبان" على الدعوة التي وُجهت لها للمشاركة فيها.