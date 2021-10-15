كلاب آلية مسلحة تتجول في شارع أمريكي وتثير رعب المارة |شاهد

تخيل أن تتجول في الشارع ومن حولك كلاب آلية مسلحة غير قادرة على التعامل مع الصفات البشرية، وانت لا تستطيع قراءة تحركاتهم، مما سيحول الأمر إلى كابوس.



وصفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية مقطع فيديو تظهر فيه كلاب آلية مسلحة بأنه يعيد للأذهان ما أثارته حلقة من المسلسل الأميركي الشهير «بلاك ميرور» من مخاوف، إثر معاناة أحد الأبطال من كابوس به روبوت مسلح على هيئة كلب.



وقالت «إندبندنت» إن الصحافية هالي بريتزكي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ3 روبوتات مسلحة على هيئة كلاب بعيون خضراء في معرض تجاري للجيش الأميركي، وكان أحد الروبوتات مسلحاً ببندقية قنص قادرة على إصابة الأهداف بدقة من مسافة 3940 قدماً.

When I tell you I GASPED pic.twitter.com/9uzeM4iIGq — Haley Britzky (@halbritz) October 12, 2021

«بلاك ميرور» حاز نسب مشاهدة عالية بسبب اعتماده على تفاعل المشاهد الذي يختار الأحداث بنفسه، ولكنه أثار مخاوف من الآثار السلبية للتكنولوجيا على حياة الإنسان.

