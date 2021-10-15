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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف مؤنس : نشأتي تعود لأصول ريفية .. فيديو

أشرف مؤنس
أشرف مؤنس

قال الدكتور أشرف مؤنس ، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس ، إن نشأته تعود لأصول ريفية والتى كانت السبب فى غرس المبادئ والقيم فى شخصيته.

لافتا أن والده كان يعمل تاجرا وكانت سمعته طيبة مجاله أما والدته كانت ربة منزل وكانت مثقفة وكان لديه 5 إخوة ذكور و3 من البنات.


وأضاف مؤنس ، خلال استضافته ببرنامج كنوز الوطن مع الإعلامى أيمن عدلى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن ناظر مدرسته فى مرحلة الطفولة كان يتمتع بشخصية آثرت كثيرا فى مسيرته حيث اتخذه قدوة فى الإنضباط والالتزام ، والأخلاق الرفيعة.

وأشار أشرف مؤنس إلى  أن أساتذته السابقين فى المرحلة الإبتدائية شكلوا عقله و غرسوا فى نفسه التفوق والمهارة فى كافة المواد الدراسية وكان الأستاذ له هيبة عظيمة يؤدى دوره بكل كفاءة يخرج أجيال مبدعة.

أشرف مؤنس ذكر فى تصريحات سابقة  أن ويل ديورانت مؤلف موسوعة قصة الحضارة أفرز موسوعة علمية تاريخية أدبية لا تخلُ منها أي مكتبة، مشيرأ إلى أن جامعة الدول العربية قررت ترجمتها وكلفت الفيلسوف زكي نجيب محمود بترجمة أول 5 أجزاء، وبالفعل بدأ الترجمة في عام 1949م، ثم انضم إليه محمد بدران وفؤاد دندراوس ومحمود درة وعبدالحميد يونس.

 

 

أشرف مؤنس مركز بحوث الشرق الاوسط جامعة عين شمس الشرق الاوسط عين شمس المرحلة الابتدائية كنوز الوطن

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